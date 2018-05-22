Собчак растрепала тайну Путина

Откровения Владимира Путина об августовском путче 1991 года включены в фильм "Дело Собчака". Лидер России рассказал о том времени в интервью телеведущей и экс-кандидату в президенты Ксении Собчак. Он признался, что ему пришлось выбирать между поддержкой Бориса Ельцина и ГКЧП.

Владимир Путин был офицером КГБ, о чем неоднократно говорил в различных интервью. Во время событий 1991 года он занимал пост председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Ему пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и Государственного комитета по чрезвычайному положению, куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков.

"С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны – попытка вот этого переворота, и силовые структуры были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно", – сказал президент. По словам Путина, он заявил Собчаку, что сделал выбор и решил остаться с ним.

Путин решил написать рапорт на имя Крючкова и уйти в отставку. Собчак такое решение одобрил и пообещал лично позвонить главе КГБ. Путина эти слова удивили: Крючков и Собчак оказались по разные стороны баррикад, следовало ожидать, что председатель комитета "пошлет подальше". Однако, к удивлению будущего президента России, после звонка мэра Петербурга Крючков подписал рапорт.

Владимир Путин не впервые называет события августа 1991 года путчем. В прежних интервью президент заявлял: он точно знал, что не будет исполнять приказы путчистов и никогда не встанет на их сторону, напоминает РБК.

Фильм "Дело Собчака" рассказывает о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке. Картина официально выйдет в прокат в России 12 июня 2018 года. Однако 15 мая ее представили на закрытом показе кинофестиваля в Каннах.