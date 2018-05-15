Ценители искусства соберутся на масштабном форуме в Москве

Мировые коллекционеры и галеристы, лучшие эксперты и профессионалы арт-рынка едут в Москву на первый в России масштабный форум о бизнесе в искусстве Synergy Art Forum. Встреча пройдет 19-20 мая в Центральном Манеже.

На одной площадке встретятся арт-критики, коллекционеры, ценители искусства и предприниматели из области арт-индустрии. Эксперты форума расскажут об основных трендах арт-рынка, о правилах инвестиций в искусство, о монетизации творчества и о том, как находить партнеров для арт-коллабораций. Организует форум Университет "Синергия" при поддержке Департамента культуры города Москвы, соорганизатором выступит МОСГОРТУР.

"Рынок современного искусства – это сегмент со своей уникальной спецификой. Многие интересуются искусством как сферой, где можно применить свои предпринимательские навыки, но не многие понимают, как устроен этот рынок. Мы решили, что людям это интересно и надо рассказать об этом подробнее", – говорит исполнительный директор Университета "Синергия" Вадим Лобов.

Каждый участник получит на форуме ценный опыт: новички откроют для себя тренды современного искусства, а предприниматели узнают, как на самом деле работает арт-рынок. "В столице работают более 10 тысяч музеев, галерей, театров, кинозалов, творческих студий и других организаций культуры. Однако нельзя сказать, что ниша заполнена. Арт-проекты востребованы, и участники Synergy Art Forum получат представление о том, как реализовывать свои инициативы", – отметил генеральный директор МОСГОРТУРа Василий Овчинников.

Это редкая возможность поговорить об искусстве как бизнесе и привлекательном инвест-проекте.





Свое участие в форуме подтвердили известные персоны арт-индустрии: глава отдела исследований в области арт-бизнеса в Sotheby’s Institute of Art Йэйн Робертсон, основатель Pearl Lam Gallery Перл Лэм, коллекционер, сооснователь DSL Collection Сильвиан Леви, главный юрист-консультант The Fine Art Group Фреэ Стюарт, британский художник, искусствовед и историк искусства Сьюзи Ходж, а также соучредитель проекта Burning Man Кримсон Роуз и другие. Модератором форума станет искусствовед, куратор, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

На полях форума намечены несколько панельных дискуссий "Арт в большом городе", "Частные коллекции" и "Галеристы Vs Художники". Ведущие эксперты в области арт-бизнеса расскажут на них о своем взгляде на искусство и инвестирование.