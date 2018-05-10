Как остаться в живых в авиакатастрофе

Капитан Boeing-787 Дейв Инч дал пассажирам советы при падении самолета. Пилот рассказал, что нужно делать, чтобы выжить.

По словам специалиста, необходимо всегда быть готовым к худшему: снять высокие каблуки, очки, ослабить шарфы и галстуки. Также надо запомнить, где находится ближайший аварийный выход и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему.

По словам пилота, нельзя вставать с места до тех пор, пока бортпроводники об этом не попросят. Дэйв Инч добавил, что ни в коем случае нельзя также открывать никаких дверей или окон без предупреждения стюардесс. Он отметил, что при задымлении в самолете жизнь может спасти влажный кусок ткани.

Нельзя пассажирам и надувать спасательный жилет, находясь в салоне лайнера, сообщает Business Insider. Иначе, если самолет заполнится водой, человек окажется в ловушке. "Если вам удалось выжить, то слушайте указания бортпроводников и не принимайте никаких решений самостоятельно", – резюмировал пилот.

Отметим, самолеты считаются самым безопасным видом транспорта при путешествиях на большие расстояния. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), изучив ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год.

Как писали Dni.ru, каждый третий человек в мире страдает таким расстройством, как аэрофобия. Каждый десятый житель нашей страны совсем отказывается от перелетов из-за боязни летать.

