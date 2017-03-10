Назван самый безопасный вид транспорта

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта.

За прошлый год средняя частота происшествий с самолетами составила 1,61 раза на миллион рейсов. Это меньше показателей 2015 года (1,79).

"В прошлом году порядка 3,8 миллиарда путешественников благополучно долетели на 40,4 миллиона рейсов", – цитирует гендиректора IATA Александра де Жуниака сайт ассоциации. Кроме того, произошло уменьшение количества авиакатастроф в прошлом году по сравнению с 2011-2015 годов.

Так, за прошлый год произошло десять происшествий с самолетами, в которых погибли 268 человек. В период 2011-2015 годов ежегодно в ЧП с лайнерами погибали 371 человек.

В связи с данными статистики Александр де Жуниак сделал вывод, что путешествовать самолетами на длинные расстояния безопаснее всего.

Напомним, не лучшим образом обстояла ситуация в 2014 году. Тогда возросло общее число жертв авиакатастроф, несмотря на снижение количества авиапроисшествий с пассажирскими самолетами.

Авиасообщение является в настоящий момент самым безопасным из всех доступных видов транспорта. Как писали Dni.ru, каждый третий человек в мире страдает таким расстройством, как аэрофобия. Каждый десятый житель нашей страны совсем отказывается от перелетов из-за боязни летать.