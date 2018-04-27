Семья в шоке: медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше

Джигарханян экстренно госпитализирован Скандал в биатлоне Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Пятница 27 апреля
Лента новостей
15:47
В Москве Mercedes протаранил скорую
15:43
Распускающий руки Малахов ошарашил Салтыкову
15:29
Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство
15:09
Во что играют россияне на работе
15:08
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
14:59
У невесты принца Гарри нашли двойника
14:36
В центре Петербурга горит автосервис (видео)
14:23
В США умер легендарный музыкант
14:19
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
14:18
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
13:59
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
13:55
Под Москвой над школьницей надругался сожитель ее матери
13:52
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
13:50
"Яндекс" и "ВКонтакте" оценили неожиданное нападение Роскомнадзора
13:25
Выплату пенсий в начале мая отменили
13:19
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
13:15
Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя
13:05
Участники проекта "ПолитСтартап" начали обучение
12:57
Трамп готовит жесткий выговор для Меркель
12:44
"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
12:41
Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде
12:24
Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова
12:12
На северо-востоке Москвы эвакуировали школу
11:57
Москва станет центром медицинского туризма
11:50
Пищевая сода оказалась лекарством от многих болезней
11:33
Народ сравнил пятые точки Меланьи Трамп и Брижит Макрон
11:19
Меркель исподтишка пнула Порошенко по трубе
11:19
Безрукова невольно оголилась на красной дорожке
11:18
Как сэкономить на косметике и парфюмерии
11:16
Казанова отбила Киркорова у Баскова
11:08
При пожаре под Брянском погибли два ребенка
11:01
Как возникает неизлечимый рак
10:52
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
10:48
Опрокинутый грузовик заблокировал движение на МКАД
10:26
Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти
10:18
Бывшая жена Козловского: Аппетитного красавчика Даню многие хотят попробовать
10:16
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
10:11
В Кургане легковушка влетела в танк
10:07
Агутин заявил о новом жюри шоу "Голос" на фоне скандала
09:39
Кержакова возмутило вранье Козловского
09:33
Хакеры научились взламывать подушки безопасности в машинах
09:24
"Хватило на всю жизнь": взорвавшаяся Проклова побила дочь
09:20
В Москве нашли пакет с останками трех человек
09:20
Володин призвал развивать российский парламентаризм
09:05
Родченков передумал топить Россию: что все это значит
08:42
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
08:24
В России заблокировали "Яндекс" и "ВКонтакте"
22:02
Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко
21:59
Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве
21:56
Российская фигуристка показала невероятный каскад (видео)
21:55
Знаменитый 28-летний музыкант покончил с собой
21:45
В ночном клубе на северо-западе Москвы изрезали мужчину
21:35
Взбешенный Якубович бросился с ножом на звезду "Дома-2"
21:34
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
21:30
Крупный пожар на заводе в Балашихе попал на видео
21:26
Ученик обокрал учительницу в классе
21:22
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
21:03
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
20:56
Как с Фриске: собранные для жертв "Зимней вишни" деньги зависли на чужих счетах
20:51
Бузова опешила от хамства известной певицы
20:15
Джигарханян впал в кому
19:51
ЦБ раскритиковали за качество надзора за страховщиками
19:47
У домогавшегося юной биатлонистки тренера нашлись новые жертвы
19:45
Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось
19:36
82-летний Джигарханян попал в больницу после слов бывшей жены
19:21
Ангелоподобная дочь Тимати поразила рассказом о расчлененке
19:16
Во что Вы играете на работе?
19:06
Путин предупредил россиян об опасности
18:45
Восхитительная Кудрявцева оголилась в Сети
18:35
Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени
18:34
10-летний теннисист умер на тренировке в Подмосковье
18:25
Пугачевой пожелали долгих лет после расстрела Нагиева
18:14
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком пострадали люди
17:38
На набережной в центре Москвы найдено тело женщины
17:34
Вышла первая серия реалити-шоу Банк Хоум Кредит о смарт-шопинге
17:33
Брошенный молодой любовницей артист прослезился при встрече с женой
17:11
Принц Гарри сводит лысеющего Уильяма со стриптизершей
17:10
В Москве на столе пластического хирурга за месяц умерли три женщины
16:46
Стало известно о любви Цымбалюк-Романовской и женщины
16:39
Россиянин упал с моста на крышу автомобиля (видео)
16:29
Как избавиться от мешков под глазами
16:26
"Очень жаль": Агутин озвучил радикальное решение Варум
16:21
Рождественская пристыдила за мерзость истерящего Малахова
16:18
В Москве у дороги нашли пакет с останками двух человек
16:12
Юная биатлонистка довела до дрожи рассказом о домогательствах тренера
15:51
Какие квартиры получают переселенцы по программе реновации
14:59
Названа неожиданная причина блокировки Telegram
14:48
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
14:39
Объявившая о болезни ведущая с Первого канала дышит через трубочку
14:32
Трамп отговаривает Эрдогана от дружбы с Путиным
14:29
На Украине ликвидировали все вузы
14:23
Пронырливая Бородина подсидела выскочку Бузову
14:14
Под Мурманском две легковушки устроили смертельное ДТП
13:59
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
13:39
Раскрыт секретный документ с планами Украины против России
13:39
Лысеющую Собчак заслали пешком по Крымскому мосту
13:34
На Урале пытались застрелить мэра города
13:01
Педофильский скандал в биатлоне: обвиненный тренер сделал заявление
12:59
В Подмосковье бизнесмена ограбили на 11 млн
12:52
Псевдомодель с Урала "развела" европейца на восемь миллионов рублей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
Жанна Фриске унижала Дмитрия Шепелева за работу
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
Джигарханян впал в кому
Ксения Собчак готовит провокацию в Крыму
Общество

Семья в шоке: медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше

В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительного директора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача требуют, чтобы девушка вернула им деньги.
прочитано 1462 раза

Блондинка познакомилась с медиамагнатом в стриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире.

ПО ТЕМЕ

В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши

Вероника утверждает, что между ними была "вечная дружба", которая подвигла Микки на такой щедрый шаг. Американка получила его пенсионные накопления и страховку – всего 230 тысяч долларов, сообщает New York Post.

Теперь семья погибшего требует вернуть им деньги, но Бекхэм этого делать не собирается. Сестра Микки Лю уверена, что хитрая и расчетливая девушка манипулировала ее братом.

По словам Май Лю, Вероника как профессиональная танцовщика умеет использовать мужчин. "Она знала слабые места Микки, оказывая на него влияние в виде морального принуждения", – заявила женщина.

Однако экс-стриптизерша утверждает, что с Микки у них никогда не было сексуальных отношений, и сдаваться она не намерена. Сейчас девушка работает стилистом в Майами, а ее клиентами являются звезды. Примечательно, что мужчина подписал документы о наследстве в период, когда их дружба прекратилась. 

Автор: Людмила Фоканова27 апреля 2018, 12:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян

567

комментарии

Политика

"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
Путин предупредил россиян об опасности
"Печаль и горесть": бандитская выходка США расстроила Россию
Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко

Шоу-бизнес

Протрезвевшую Борисову ищут у зависимой Волочковой
Хабенский раскрыл сенсационные подробности интима с Джоли
Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости
Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя

Проишествия

Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
Псевдомодель с Урала "развела" европейца на восемь миллионов рублей

Lifestyle

"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Шоу-бизнес

Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова

Cатирик оказался сильнее молодых коллег
Шоу-бизнес

Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде

Пользователи Сети негативно восприняли смелый образ актрисы
Экономика

Выплату пенсий в начале мая отменили

Изменился график получения социальных пособий

Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя

Супруга принца Уильяма сделала важное объявление

Гороскоп

Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
Располневшая Кожевникова веселилась на показе военной драмы Хабенского

Спорт

Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
Кержакова возмутило вранье Козловского
Российская фигуристка показала невероятный каскад (видео)

Регионы

Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
Как с Фриске: собранные для жертв "Зимней вишни" деньги зависли на чужих счетах
Россиянин упал с моста на крышу автомобиля (видео)
Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru