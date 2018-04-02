Уволенному из-за трагедии Тулееву оставили зарплату и шикарный особняк
Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Бывший заместитель Амана Тулеева запомнился своим общением с жителями Кемерово после пожара в "Зимней вишне".
Сам же губернатор Кузбасса 1 апреля подал в отставку. Он принял такое решение после пожара в торговом центре в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Тулеев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает это решение осознанным и единственно верным. По его словам, "с таким тяжелейшим грузом" нельзя оставаться на посту губернатора.
Тем не менее, как сообщил полпред президента Сергей Меняйло, в отношении бывшего главы Кузбасса продолжает действовать закон о присвоении почетного звания "Народный губернатор". Он был принят в декабре 2011 года – "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью".
Аман Тулеев обратился к Путину с заявлением об отставке.— Пятый канал Новости (@5tv) 1 апреля 2018 г.
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В соответствии с этим документом, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей. Ему предоставляется помощник, а в здании администрации Кемеровской области – отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к Сети, всем правовым базам и государственным информационным системам, передает РИА Новости.
Сохраняется за Тулеевым и резиденция. Бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.
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