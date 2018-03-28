Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену

Лгавший о сотнях погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" украинский пранкер Евгений Вольнов сам объявил награду за свою поимку. Фейковая информация о вознаграждении за его голову появилась ранее в соцсетях.

прочитано 1379 раз