Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
Барышня загрузила скриншоты переписки на онлайн-сервис работы с изображениями Imgur. По
картинкам становится ясно, что юноша был влюблен в нее еще со школы, но стеснялся тогда подойти и пригласить ее куда-нибудь. Новоявленный жених уверял, что с тех пор
многое изменилось – он стал привлекательнее и богаче. Объект вожделения
попытался вежливо отказать поклоннику. Тот продолжал настаивать на встрече,
однако девушка не сдавалась.
Не получив согласия на отношения, он предпринял попытки склонить барышню к сексу. Та сослалась на занятость и пожелала ухажеру спокойной ночи. Парень начал выяснять, почему он не понравился бывшей однокласснице, а потом прислал фотографию своего полового члена.
Девушка оскорбилась и дала понять герою-любовнику, что такое поведение неприемлемо, однако тот ответил, что она просто кокетничает. Разозлившись, дама решила воздействовать на поклонника другим способом. Она скопировала переписку и с извинениями отправила ее бабушке молодого человека, с которой ее мать ходит в церковь.
Пожилая женщина не была удивлена выходке внука. Видимо, она уже знала об особенностях ухаживаний юноши. Она спросила барышню, хочет ли та с ним встречаться и, получив отрицательный ответ, уверила, что заставит родственника извиниться. Попросил ли мужчина прощения, неизвестно.
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