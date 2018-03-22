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Общество

Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова

Фото: instagram.com/drinkingwithdasha
Западная пресса пытается сделать из дочки одиозного банкира Олега Тинькова жертву, которую подвергли онлайн-насилию. Богатая жизнь в Лондоне повлияла на мировоззрение молодой девушки и она договорилась до того, что ей стало стыдно называть себя русской.
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Британский таблоид Daily Star написал о том, что дочь российского миллиардера Олега Тинькова столкнулась с травлей в соцсетях. По мнению издания, Даша стала жертвой жестокого онлайн-насилия после того, как написала, что ей стыдно за свою страну.

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Дочь Тинькова оставила странное сообщение

Особое возмущение британцев вызвали комментарии к этому посту, который Дарья вскоре удалила. "В России нам стыдно, что такие люди, как ты, называют себя русскими", "Олигархи, чьи дети живут за границей, пренебрегают воспитанием своих детей. Они забывают рассказать им, что нельзя говорить плохие вещи о стране, где их отец зарабатывает деньги", процитировало издание ответы россиян.

Ровно неделю назад на фоне событий вокруг отравления в Солсбери наследница одиозного банкира Олега Тинькова написала странный пост в Instagram. Даша написала, что ей стыдно за Россию, стыдно называть себя русской, а виноват в этом один человек, который не умеет управлять страной.  

Интересно, кого она имела в виду? Неужели саму Елизавету II? А может, Терезу Мэй? О какой стране идет речь Даша не пояснила и спустя несколько часов, испугавшись своей гневной отповеди удалила свой пост. Однако его скрин активно разошелся по социальным сетям.

Первым делом Дарье Тиньковой пообещали помочь с переездом. "Как же ей, бедной, теперь там выживать? Давайте поможем Даше поскорее переехать в солнечный Магадан, где тепло и светло", – написал пользователь Смертач Daily.

"Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне вас жалко... ничего настоящего... нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...", – написали читатели Dni.Ru.

24-летняя Дарья Тинькова – единственная дочка банкира. К пятнадцати с половиной годам Даша успела поучиться сразу в нескольких странах – США, Италии и Англии. Сейчас Дарья строит свой бизнес в Великобритании. Она составляет винные карты к столам состоятельных людей, в том числе выходцев из России. Большинство фотографий в ее Instagram связаны с отцом и вином: Даша с бутылками элитного алкоголя, Даша с друзьями, Даша в дорогих интерьерах, Даша с папой и бокалом в руке…

Автор: Александр Комаров22 марта 2018, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

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