Народ взбесился после слов дочки банкира Тинькова
Несмотря на то, что живущая в Великобритании 24-летняя девушка свой пост уже удалила, многие успели сделать скрин. После громкого инцидента ей вряд ли удастся быстро реабилитироваться перед соотечественниками.
"Один человек не умеет себя нормально вести и главное – не может нормально править нашей страной", – написала Дарья Тинькова в своем микроблоге, добавив, что теперь ей стыдно называть себя русской. Примечательно, что большинство снимков в ее Instagram связаны с алкоголем. Некоторые пользователи Сети связали странные фразы Дарьи с воздействием на нее спиртного.
Дочь Тинькова засовестилась pic.twitter.com/zG5uwvA6G2— Товарищъ Пухов (@Pooh72Rus) 15 марта 2018 г.
"Ааа Оксфорд заканчивала, чтобы бухачку разливать?", "Уже похожа на Дану Борисову… пора на реабилитацию в Таиланд (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пупсик! Бухай меньше, может, мысли появятся трезвые по поводу происходящего!", "Сиди молча в Лондоне и не мешай отцу и его клиентам вести бизнес. Тупая девчонка, выпорол бы тебя на месте отца и под домашний арест на месяцок", "А мне вас жалко... ничего настоящего... нет Родины… нет друзей… нет любви... пусто...", – пишут читатели Dni.Ru и россияне в Instagram.
Сегодня почти вся новостная повестка посвящена дочери банкира Олега Тинькова. внимательно изучили Instagram Даши и пришли к выводу, что цвет настроения у Даши частенько приобретает синий цвет.За год продегустировала вина примерно на пять млн рублей. (С) pic.twitter.com/OvGfnpExOe— мисс твоей Вселенной�� (@catKatRed15667) 15 марта 2018 г.
Осудили наследницу банкира и на просторах соцсети Twitter. "Мне стыдно быть русской" – заявила дочь Тинькова в Лондоне. А я во Франции горжусь тем, что я русская! И предлагаю тем, кому "стыдно", отказаться от российского гражданства. Не откажутся добровольно, – лишить. Позор, на мой взгляд не гордиться своей Великой Родиной Россией", "Олигархи, чьи дети живут за границей, упускают в воспитании своих детей одну важную вещь, не сообщая, что гадить в адрес страны, где папа зарабатывает денюжку – весьма опрометчиво. И там, где ты ее тратишь – это едва ли оценят", "Дочери банкира Олега Тинькова очень стыдно за то, что она русская в Лондоне. Может, стоит ее пожалеть? Ей там, наверное, сейчас очень непросто)", "Дашка Тинькова по классике своих товарок по инстаграму сначала вкинула против России, а потом стыдливо стерла пост. Но скрины не горят", – комментируют поступок Дарьи россияне.
В тему дня. Про дочку Олега Тинькова. Какой интересный, а главное нужный бизнес, видно, что много лет Оксфорда не прошли даром :) pic.twitter.com/dCSiiyD47w— Угодник (@UgodnikOnTour) 15 марта 2018 г.
Напомним, что дочь банкира опубликовала свое сообщение после недавних событий, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и ухудшившихся отношений России и Великобритании.
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