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Март 15, 2018
просмотры: 123

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

567

24-летняя дочь банкира Олега Тинькова Дарья написала пост, в котором призналась, что ей "стыдно называть себя русской в Лондоне". Судя по ее Instagram, за год девушка имела возможность продегустировать вина примерно на миллионы рублей.

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