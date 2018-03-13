В вещах группы Дятлова нашли следы убийцы
Известный своими расследованиями радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев в деле о гибели группы Дятлова обратил особое внимание на дневник туристов и обнаружил следы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова он заметил отсутствие некоторых страниц, которые были вырваны, вероятно, с помощью ножа. По словам Дегтерева, следователи не придали значения данной находке, сообщает портал "Утро.ru".
Уцелевшие страницы дневника радиолюбитель отсканировал и обработал в компьютерной программе, после чего заметил на листах отпечатки исчезнувших записей. На этих фрагментах были указаны несколько фамилий из неустановленного населенного пункта.
Примечательно, что пометки есть только в личном дневнике Дятлова, который он использовал на протяжении всего путешествия. Дегтерев допускает, что в записях погибшего была важная для следствия информация, которая могла быть уничтожена убийцей. Однако больше всего радиолюбителя поразила другая находка: на первой странице дневника были следы крови, которую на теле Игоря Дятлова не обнаружили.
Результаты судмедэкспертизы гласят, что руководитель экспедиции умер, замерзнув в позе эмбриона, и частицы его крови никак не могли попасть в записную книгу. Дегтерев убежден, что обнаруженные следы принадлежат убийце, однако следователи не удосужились снять отпечатки пальцев на месте трагедии. Эта деталь могла стать ключевой в деле о таинственной гибели туристической группы Дятлова.
Печально известный перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на Приполярный Урал. Ночью 2 февраля 1959 года он и еще восемь человек погибли при невыясненных обстоятельствах.
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