Москвич опробовал искусственный анус прямо в секс-шопе

В социальных сетях распространяется пикантное видео с камеры видеонаблюдения интим-магазина. Посетитель решил испробовать товар прямо не отходя от кассы.

На первых кадрах молодой мужчина общается с продавцом, далее девушка исчезает из поля зрения объектива, а юноша начинает интересоваться секс-игрушкой в форме ягодиц со специальным отверстием. Сначала он исследовал искусственный анус пальцами, а позже, осмелев, расстегнул ширинку и устроил тест-драйв.



