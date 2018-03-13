Станцию метро "Тургеневская" в Москве закрыли на выход

Выход со станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена был временно закрыт по техническим причинам, передает "Интерфакс". Пассажиры могут выйти в город через "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар", отметили в пресс-службе столичной подземки. О каких неполадках идет речь, в метро не уточнили.