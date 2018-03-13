Россияне обсуждают предсмертное предсказание Джуны о судьбе страны
Предсмертное пророчество ясновидящей Джуны Давиташвили снова всплыло в сети. Пользователи бурно обсуждают его пункты, сопоставляя предсказания с тем, что происходит в стране и вокруг нее сегодня.
Ясновидящая предсказывала России и конфликт с Украиной, и другие кризисы. Однако была уверена, что страну ждет светлое будущее. Россию очень любит Бог, который убережет ее от серьезных бед.
В последнем предсказании Джуна заявила, что России настала пора "сеять поле". Россияне начнут поднимать сельское хозяйство, в частности животноводство.
О смерти Джуны стало известно 8 июня 2015 года. Она плохо почувствовала себя в магазине на Арбате. Целительницу экстренно госпитализировали, определив в палату интенсивной терапии в отделении острого нарушения мозгового кровообращения, но помочь ей врачи не смогли. Причиной смерти всемирно известного экстрасенса стал инсульт. Джуне было 66 лет.
Последнее пророчество #Джуны: об окончании #кризиса в #России и войне на #Украине #bloknot http://t.co/x1JgIPOg1p pic.twitter.com/hfW47MNQ2q— Блокнот.ру (@bloknotnews) 9 июня 2015 г.
Предполагают, что раннюю смерть Джуны спровоцировал уход из жизни ее любимого сына Вахо – трагедия произошла в 2001 году при невыясненных обстоятельствах. Предсказательница, которая всегда вела активный образ жизни, после постигшего ее горя стала затворницей, отгородившись от мира. Предсказание о судьбе России она сделала незадолго до смерти.
О Джуне (Евгении) Давиташвили ходили легенды. Рассказывали, что в советское время она лечила Леонида Брежнева, ее вызывали звезды Голливуда. Редкий дар пришел не сразу, но после того как он проявился, Джуна быстро завоевала славу ясновидящей и целительницы, которая руками излечивала даже серьезные болезни, пишет портал "Южный федеральный".
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