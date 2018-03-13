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Общество

Россияне обсуждают предсмертное предсказание Джуны о судьбе страны

Джуна Давиташвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Пользователи соцсетей обсуждают предсмертное пророчество известной предсказательницы Джуны. Она была уверена, что Россия переживет все кризисы и войдет в светлое будущее. 
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Предсмертное пророчество ясновидящей Джуны Давиташвили снова всплыло в сети. Пользователи бурно обсуждают его пункты, сопоставляя предсказания с тем, что происходит в стране и вокруг нее сегодня.

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Ясновидящая предсказывала России и конфликт с Украиной, и другие кризисы. Однако была уверена, что страну ждет светлое будущее. Россию очень любит Бог, который убережет ее от серьезных бед.

В последнем предсказании Джуна заявила, что России настала пора "сеять поле". Россияне начнут поднимать сельское хозяйство, в частности животноводство.

О смерти Джуны стало известно 8 июня 2015 года. Она плохо почувствовала себя в магазине на Арбате. Целительницу экстренно госпитализировали, определив в палату интенсивной терапии в отделении острого нарушения мозгового кровообращения, но помочь ей врачи не смогли. Причиной смерти всемирно известного экстрасенса стал инсульт. Джуне было 66 лет.

Предполагают, что раннюю смерть Джуны спровоцировал уход из жизни ее любимого сына Вахо – трагедия произошла в 2001 году при невыясненных обстоятельствах. Предсказательница, которая всегда вела активный образ жизни, после постигшего ее горя стала затворницей, отгородившись от мира. Предсказание о судьбе России она сделала незадолго до смерти.

О Джуне (Евгении) Давиташвили ходили легенды. Рассказывали, что в советское время она лечила Леонида Брежнева, ее вызывали звезды Голливуда. Редкий дар пришел не сразу, но после того как он проявился, Джуна быстро завоевала славу ясновидящей и целительницы, которая руками излечивала даже серьезные болезни, пишет портал "Южный федеральный". 

Автор: Андрей Евлампиев13 марта 2018, 09:18
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