Премьер-министр попал в заложники в Воркуте

Полярный Урал – одно из самых суровых мест на планете. Именно здесь в 1930-е годы возник город шахтеров Воркута. Местные жители привыкли к тяжелейшим погодным условиям: борьба с климатом стала частью их жизни. Но в один из февральских дней 1990 года воркутинцы оказались перед лицом смертельной угрозы, нависшей над их городом.



О наступлении непогоды горожан предупреждали заранее, но вряд ли кто-то мог предположить, какой силы снежную бурю им предстоит пережить. К шести часам вечера 8 февраля 1990 года скорость ветра достигла 40 метров в секунду.

Обычно при наступлении такой непогоды прекращается транспортное сообщение по Воркутинскому кольцу, которое связывает город с расположенными поблизости горняцкими поселками. К сожалению, в тот злополучный день распоряжение о прекращении движения пришло слишком поздно.

На трассе оказались заблокированы десятки автобусов с людьми. Город оказался практически отрезанным от остального мира.

Остроты ситуации добавлял тот факт, что в тот же день, когда разыгралась пурга, в Воркуту прилетел премьер-министр СССР Николай Рыжков. Позже стихийное бедствие, чуть не погубившее горожан, а заодно и главу советского правительства, было прозвано "рыжковской пургой". Сам глава кабинета министров фактически стал заложником свирепой бури.







К вечеру 8 февраля в местную гостиницу уже начали поступать пострадавшие от обморожения люди. Но гораздо хуже было то, что пурга разрушила систему электроснабжения Воркуты. Ураганный ветер оборвал линии, питавшие ТЭЦ-1, которая давала тепло всему городу. Без отопления в условиях 30-градусного холода остались 115 тысяч человек.

На замерзающую Воркуту опустились сумерки, а вьюга и не думала останавливаться, продолжая засыпать снегом омертвевший город. Окружающая обстановка вполне могла сгодиться для декораций остросюжетного фильма ужасов. Но происходящее было реально.

"Перемерзли дома – водное отопление встало, ...трубы полопались, провода электрические со столбов оторвало. Ни тепла ни света, ни воды", – описывает происходившее в те дни в городе пользователь Жанна Дмитриева в группе "ВКонтакте" "Воркута – столица мира!".





Сидевшие в темных, холодных квартирах люди согревались как могли. Свет обеспечивали свечи, еду разогревали на спиртовках. Слушая яростные завывания ветра, с остервенением бросавшего снег в окна, горожане желали только одного – чтобы этот кошмар закончился как можно скорее.

Находившийся в городе премьер-министр Николай Рыжков лично возглавил операцию по спасению Воркуты. Оборвавшиеся провода спасатели искали всю ночь, но в условиях сильнейшего снегопада и, как следствие, практически нулевой видимости, найти повреждения не получилось.

На следующее утро ситуация лишь усугубилась: из-за сложившихся чрезвычайных обстоятельств было принято решение отключить ТЭЦ-2. Энергетики предлагали направить два вездехода к водопроводу, чтобы найти и устранить неполадки. Но в штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) решили направить машины на кольцо для помощи людям, заблокированным в автобусах. Им доставили горячее питание и теплую одежду.





В сложившейся ситуации гендиректор "Комиэнерго" Михаил Косолапов обратился к Рыжкову, предупреждая премьер-министра, что если до наступления темноты подача воды и электричества не будет восстановлена, то город придется эвакуировать. Второй ночи в условиях той страшной пурги воркутинцы бы не пережили.

Сам же глава кабмина СССР на следующий день должен был вылететь с официальным визитом в Таиланд. Для его самолета расчищали взлетно-посадочную полосу три вездехода. Вылет премьера из Воркуты был вопросом государственной важности. Рыжков все прекрасно понимал, но все же распорядился отправить работавшие на взлетно-посадочной полосе вездеходы на поиск и устранение поломок.

Вечером 9 февраля спасатели смогли вернуть в дома воркутинцев тепло и свет. Как позже отмечал Косолапов, город спасли не только люди, работавшие "в поле" и устранявшие аварии, но и премьер Рыжков, который не растерялся в тяжелейшей ситуации, действовал спокойно и уверенно, принимал правильные и своевременные решения.

Чуть позже его самолет вылетел в Таиланд, как и было запланировано. Говорят, что взлетно-посадочную полосу для главы кабмина так и не успели полностью очистить. Летчики же решились на взлет лишь по его личному указанию.

Под крылом премьерского лайнера остался город, приходивший в себя от страшной бури.

Снега было так много, что, по свидетельству очевидцев, транспорт в те дни ездил по прорытым в сугробах тоннелям.

Точное количество погибших в те дни до сих пор неизвестно. Одни говорят о 10 человек, другие называют цифру в 15 жертв. Некоторые и вовсе утверждают, что погибших – десятки. По всей видимости, точного ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем.

