Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию

Как рассказал глава города, уже в марте планируется открыть прием заявлений от пожилых граждан, желающих вывести здоровый образ жизни на новый уровень. Задача московских властей на данном этапе – понять масштаб задачи, учесть пожелания и начать формирование реальных групп для занятий.

По словам мэра столицы, желание активно заниматься образованием, культурой и спортом у старшего поколения увеличивается год от года. На фоне этого власти города не могут оставаться безучастными. Нужны системный контроль, поддержка общественности, постоянный мониторинг проекта, отметил градоначальник.



"В результате мы должны создать очень интересную уникальную систему, пожалуй, аналогов которой нет в России, да я думаю, что и в мире их немного, если они есть", – сказал Сергей Собянин. Он особо подчеркнул, что внимание к пожилым людям не может быть формальным.

Чтобы понять запросы москвичей, город еще в 2016 году реализовал краудсорсинговый проект "Активное долголетие". Многие идеи, высказанные тогда горожанами, были реализованы на практике.

Так, во всех административных округах были запущены новые программы для пожилых людей. Однако, как показала практика, число желающих присоединиться к мероприятиям превышает имеющиеся возможности. В связи с этим столичные власти решили запустить более масштабный пилотный проект по активному долголетию.

Одна из целей – определить потребности и масштабы спроса со стороны пожилых людей на занятия в рамках "Активного долголетия". На основании этих результатов будет запущена постоянно действующая программа.

Добавим, что за последние семь лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве увеличилась на три года, превысив рубеж в 77 лет. На данный момент в городе проживают свыше трех миллионов человек, чей возраст превышает пенсионный. Порядка 600 москвичей дожили уже до 100 лет.