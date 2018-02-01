ФБР начало охоту за россиянами

МИД России предупредил наших туристов о новой опасности. Американские спецслужбы начали охоту за отдыхающими.

"Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру", – приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА ФАН.

По информации Министерства иностранных дел, количество случаев задержания российских граждан за рубежом американскими силовыми структурами уже достигло 40 и продолжает увеличиваться. "За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии – Ю.А.Мартышева, в Канаде – Р.Ф.Мансурова, в Греции – А.В.Винника", - приводит данные ведомства Газета.ru.

В МИД отметили, что разведслужбы США не брезговали и похищениями наших соотечественников. Такое случилось с летчиком Константином Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и в нарушение национального законодательства этой страны и международного права вывезенным в Штаты, а также с программистом Романом Селезневым, которого в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов.

Кроме того, МИД предупреждает, что россияне, экстрадированные из третьих стран, часто сталкиваются в США с предвзятым отношением со стороны представителей правосудия. Исходя из перечисленных фактов представители МИД настоятельно рекомендуют россиянам, выезжающим за рубеж, тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.

Также дипломатическое ведомство советует россиянам обратить свое внимание на страны, которые не имеют договора об экстрадиции с США.