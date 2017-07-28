ФБР раскрыло подробности убийства Лесина

Экс-министр российской печати Михаил Лесин, который умер в США в ноябре 2015 года, был забит до смерти. Об этом сообщили агенты ФБР.

Официальная версия американской прокуратуры о том, что Лесин умер в результате несчастного случая, расходится с новыми данными. По имеющейся информации, он был убит.

Экс-министр "был забит до смерти", более того, его убили бейсбольной битой, передает издание BuzzFeed со ссылкой на двоих агентов ФБР и служащего разведки, которым о ходе следствия рассказали коллеги. Источники утверждают, что ФБР получило доказательство и допросило свидетелей, подтвердив, что смерть Лесина была насильственной.

В частности, приводятся слова эксперта, который расследовал дело и в январе 2016 года сказал, что Лесин был убит. Кроме того, согласно новым данным, у погибшего были сломаны ребра. Примечательно, что ранее эта подробность не была известна.

Напомним, о смерти бывшего министра печати России, экс-главы холдинга "Газпром-медиа", Михаила Лесина стало известно в ноябре 2015 года. Сообщалось, что он умер от сердечного приступа.

В марте 2016 года было заявлено о том, что Лесин умер от удара тупым предметом по голове. Осенью 2016 года власти США закрыли расследование по делу о смерти, признав ее несчастным случаем.

Как ранее писали Dni.Ru, в Лос-Анджелесе выставлен на продажу особняк ценой в 23 миллиона, принадлежащий связанной с бывшим главой "Газпром-Медиа" и бывшим советником президента России Михаилом Лесиным компании. Второй особняк ценой в 28 миллионов продается в Беверли-Хиллз.