Хаос и паника: в декабре Землю ожидает мощнейшее землетрясение

Исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец предупредил человечество о тотальной катастрофе. По его словам, беда может произойти до 13 декабря.

Аналитик отметил, что в ближайшие несколько дней прогнозируется землетрясение, которое может привести к уничтожению всего живого. По его словам, в этот период Земля будет расположена между Венерой и Ураном.

Гравитационное притяжение небесных тел с обеих сторон нашей планеты может сдвинуть тектонические плиты Земли, что приведет к плачевным последствиям, передает Express.co.uk. Голландец полагает, что мощность землетрясения будет почти на 90% больше, чем девятибалльное.

Причем землетрясения аналитик предсказал по всему миру. По его прогнозам, скорее всего, это случится 9 или 10 декабря.

Хогербец сделал предсказание, используя свой индекс геометрии Солнечной системы (SSGI), который "является вычислением набора данных для определенного временного интервала значений, заданных конкретным геометрическим положениям планет, Луны и Солнца". Он добавил, что после трех лет наблюдений стало ясно: планетарная геометрия в Солнечной системе "приводит к увеличению сейсмичности".

Однако эксперты опровергли эти выводы, заявив, что невозможно предсказать землетрясения. Примечательно, что голландский исследователь несколько лет подряд предрекает подобные катастрофы. К счастью, его предсказания пока не сбылись.