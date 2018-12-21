Жителей Эстонии напугали толпами беженцев из России

В большинстве стран Европы зреет недовольство новой миграционной политикой. Критике подвергается даже Марракешский договор о миграции, хотя он не накладывает на страны никаких обязательств и создает условия для глобального сотрудничества в этой сфере. Документ, в частности, поддержала Эстония. Президент страны Керсти Кальюлайд попыталась объяснить избирателям это решение.

Политик решила не основываться на реальном положении дел, а предложила гражданам пофантазировать о крупной ядерной катастрофе на территории России. Дескать, если на Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору произойдет авария, то на эстонской границе соберется большое число пострадавших россиян, передает "Царьград". И тогда Марракешский договор позволит обратиться к фонду ООН за помощью, аргументировала Кальюлайд.