В США россиянина посадили в тюрьму на 45 лет

Суд в США приговорил криминального авторитета из России Раждена Шулаю к 45 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и создании преступной группировки, передает портал "Реальное время". Кроме того, у россиянина конфискуют имущество на 2,16 миллиона долларов.
После выхода из тюрьмы в течение трех лет он будет находиться под особым надзором. Также суд обязал подсудимого выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в размере 550 тысяч долларов.
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