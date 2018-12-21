В США россиянина посадили в тюрьму на 45 лет

Суд в США приговорил криминального авторитета из России Раждена Шулаю к 45 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и создании преступной группировки, передает портал "Реальное время". Кроме того, у россиянина конфискуют имущество на 2,16 миллиона долларов.

После выхода из тюрьмы в течение трех лет он будет находиться под особым надзором. Также суд обязал подсудимого выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в размере 550 тысяч долларов.