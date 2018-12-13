Путин напомнил россиянам о смерти

Владимир Путин призвал бизнесменов не гнаться за прибылью любой ценой. Жизнь конечна, напомнил президент.

"Есть предприниматели, которые зарабатывают любой ценой. На все наплевать, только бы деньги заработать! Но есть и другая категория, более счастливая", – сказал глава государства, выступая на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле.

Давайте не забывать, что жизнь конечна, обратился Путин к молодым людям. "Бессмысленно копить деньги неизвестно для чего, нет смысла класть на это жизнь", – подвел итог под темой накопительства президент.

Говоря далее о бизнесе, Путин раскритиковал представления о нем как о жульничестве. Такие взгляды, по мнению президента, – вредный штамп для сегодняшнего дня и его нужно заменить.

Глава российского государства также признался, что не выбирал профессию президента. "Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?" – я ему сказал: "Нет", – вспомнил Путин.

Путин: Есть предприниматели, которые зарабатывают любой ценой. На все наплевать, только бы деньги заработать! Но есть и другая категория, более счастливая. Давайте не забывать, что жизнь конечна. И бессмысленно копить деньги неизвестно для чего, нет смысла класть на это жизнь pic.twitter.com/W54zgPtmfi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 декабря 2018 г.

Президент призвал молодежь грамотно применить мозги, чтобы выйти в мировые лидеры. "Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое", – сказал российский лидер.

Напомним, что Владимир Путин не так давно уже рассуждал о жизни и смерти. На заседании Валдайского клуба в октябре он предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны мы попадем в рай, а остальные просто сдохнут, сказал тогда президент.