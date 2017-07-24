"Недетский разговор" с Путиным посмотрели почти полтора миллиона россиян

Зрителями телевизионной трансляции общения президента России Владимира Путина с одаренными детьми в лагере "Сириус" на канале НТВ стали более 1 миллиона 400 тысяч россиян. Об этом говорят данные исследования компании Mediascope.

В "Недетском разговоре" принимали участие более 800 детей из 66 регионов России. Прямую трансляцию мероприятия зрители могли увидеть на телеканале и официальном сайте НТВ, также был доступен онлайн в мобильном приложении НТВ. Всего, отмечают в Mediascope, телетрансляцию посмотрели 1,406 тысяч россиян в возрасте старше четырех лет.

Что касается общих цифр просмотра в Сети, то она составила более шести миллионов. Прямая трансляция мероприятия велась на YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассниках", сообщают в НТВ. При этом стоит отметить, что общий охват опубликованных в социальных сетях тематических материалов составил более 4,5 миллионов человек.

Напомним, Владимир Путин в пятницу, 21 июля, ответил на вопросы детей в лагере "Сириус". Представители подрастающего поколения интересовались самыми разными вопросами, начиная от детских лет президента, и заканчивая проблемой регулирования Интернета.





Так, воспитанница детского лагеря по имени Алена попросила главу государства рассказать о событии, которое оказало наибольшее влияние на его жизнь. Владимир Путин задумался, после чего ответил, что таким событием стал распад СССР. "Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала", – обратился к девочке президент.

При этом глава государства рассказал, что считает себя обычным человеком, добавив, что, как и все, старается проводить свое свободное время с друзьями. "Я заранее выбираю для этого время. Но я стал таким образом жить до того, как стал президентом", – сказал Путин.

Образовательный центр "Сириус" в Сочи был учрежден в 2014 году по инициативе главы государства. Каждый месяц по конкурсу в учреждение поступает до 600 одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет.

