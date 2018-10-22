Раскрыт тайный смысл слов Путина о рае

В словах Владимира Путина о россиянах-мучениках и рае совсем другая суть. В Кремле разъяснили заявление президента, сделанное на заседании Валдайского клуба.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что речь в заявлении шла не о рае и не о том, кто куда попадет. Суть заключается в том, что Россия никогда не нанесет превентивный ядерный удар.

"У нас в доктрине записано, что, если – вариант один — на нас нападут с использованием ядерного оружия и – вариант два – на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", – приводит слова Пескова РИА Новости. Это было главным, все остальное – аллегория, добавил представитель Кремля.

Напомним, что 18 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин предостерег агрессоров от нападения на Россию. В случае ядерной войны россияне в качестве мучеников попадут в рай, а остальные просто сдохнут, сказал президент.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", – заявил Путин.

Глава государства также назвал условие, при котором Россия может применить ядерное оружие. Это произойдет исключительно в том случае, если военные удостоверятся, что кто-то наносит ядерный удар по нашей территории. Случиться это может в течение нескольких секунд, предупредил российский лидер.

Сам факт возможного применения ядерного оружия президент назвал всемирной катастрофой. "Россия не может быть ее инициатором", – заключил Владимир Путин.