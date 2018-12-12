Первый канал показал детский конкурс со стриптизом

"Скандал Ямала" – такую номинацию предложили ввести ведущие новостей Первого канала для конкурса, прошедшего в Новом Уренгое. Снегурочка, приглашенная на детский праздник, вместо раздачи подарков исполнила номер на шесте.

Сюжет, посвященный конкурсу "Звезда Ямала", показал Первый канал. Ведущие рассказали о том, как девушка в бежевом трико (создавалось впечатление, что она только в нижнем белье), исполнила танец, который наверняка пользовался бы большим успехом в стриптиз-клубах. За выступлением наблюдали зрители и участники конкурса, большинство из них – маленькие дети. Ведущие предположили, что организаторы хотели заинтересовать пап, которые без особого удовольствия посещают детские мероприятия, пишет Ura.ru.

Корреспондент Первого канала отметила: если бы в конкурсе ввели номинацию "Скандал Ямала", то номер на шесте точно бы победил. Жаркий танец в холодном Уренгое вызвал бурю эмоций. Сама Снегурочка, прежде чем удалить собственный аккаунт в Сети, прокомментировала пост о "полуголой бабе", который оставила одна из возмущенных матерей. "Я занимаюсь спортом Pole Dance", – написала девушка со сценическим псевдонимом Женя Сказка.

"Детский конкурс проводится, а тут – полуголая баба. Куда мир катится? Если бы знала, ребенка на конкурс не пустила! Это детский конкурс. Дети принимали участие. И, представьте себе, эта баба в трусах танцевала", – возмущалась мать шестилетнего участника. Она отметила, что сын смотрел на происходящее на сцене с открытым ртом. На записи видно, что за кулисами в этот момент стоят маленькие дети, которые наблюдают за выступлением.

Власти Нового Уренгоя после разразившегося скандала проводят проверку. Как выяснилось, конкурс проходит без возрастных ограничений, участники выступали по очереди. Однако теперь организаторы решили изменить регламент, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.