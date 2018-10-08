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Общество

Войска НАТО подошли к границам России

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Krumphanzl
Американские истребители и транспортные самолеты приземлились на украинских военных аэродромах. В непосредственной близости от российских границ начались многонациональные авиационные учения "Чистое небо – 2018".
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Маневры проходят с участием военных из стран НАТО. Кроме Украины, в  них принимают участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

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Основные полеты авиации  будут проходить на территории Хмельницкой и Винницкой областей. К учениям привлечены истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США, сообщает РИА Новости.

Всего в маневрах будет задействовано не менее 950 человек. Помимо истребителей в учениях примут участие самолеты-заправщики и большое количество беспилотной авиации.

В конце августа на Украине уже проходили совместные командно-штабные учения Военно-морских сил с другими формированиями и правоохранительными органами. Они носили название "Шторм-2018".

Стоит отметить, что НАТО в последние годы планомерно увеличивает военную группировку у западных границ России. Плацдармом для наращивания военной мощи у границ России стали страны Балтии. Латвия сейчас буквально нашпигована оружием и солдатами сразу из нескольких стран Альянса. Такая же ситуация скоро будет наблюдаться в Литве и Эстонии.

Украина между тем не оставляет надежды на скорое вступление в НАТО е Евросоюз. Об этом давно грезит президент Петр Порошенко. Правда, в Североатлантическом альянсе и ЕС уже не раз давали понять Киеву, что он пока не готов к этому.


Недавно еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявил недавно, что говорить о вхождении Украины в европейскую семью в ближайшие годы пока рано. По его мнению, официальный Киев должен сосредоточить усилия на имплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Автор: Александр Комаров8 октября 2018, 15:09

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