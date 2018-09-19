Американские самолеты приближаются к границам России
Помимо американских летчиков в военных маневрах на Украине будут задействованы войска восьми иностранных государств. Официальное армейское издание США Stars&Stripes сообщает, что учения получат кодовое обозначение "Чистое небо".
В них будет задействовано не менее 950 человек. Помимо Украины и США будут привлечены военные летчики из Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании. Помимо истребителей в учениях примут участие самолеты-заправщики и большое количество беспилотной авиации.
В конце августа на Украине уже проходили совместные командно-штабные учения Военно-морских сил с другими формированиями и правоохранительными органами. Они носили название "Шторм-2018". А в эти дни в Эстонии, тоже у границ России, проходят маневры с участием всех видов войск.
Пентагон транжирит деньги США— Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) 22 июня 2017 г.
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Стоит отметить, что НАТО в последние годы планомерно увеличивает военную группировку у западных границ России. Плацдармом для наращивания военной мощи у границ России стали страны Балтии. Латвия сейчас буквально нашпигована оружием и солдатами сразу из нескольких стран Альянса.
Службу там несут порядка полутора тысяч военных из Канады, Бельгии, Польши, Словакии и других стран. Кроме того, на территории страны в рамках операции Atlantic Resolve, которая стартовала в апреле 2014 года в целях усиления восточного фланга НАТО, находятся военная техника и солдаты США.
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