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Общество

"ЕР" требует усилить ответственность за ущемление прав инвалидов

Фото: GLOBAL LOOK press/Xia Yi
Сторонники "Единой России" выступили за усиление административной ответственности на недопуск инвалидов с собаками-поводырями в общественные места. Об этом заявил сопредседседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский.  
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Он отметил, что законодательная база для людей с ограниченными возможностями, сопровождаемыми собаками-поводырями, уже сформирована. "Такие собаки в законе рассматриваются не как животные, а как технические средства реабилитации, соответственно могут и должны быть допущены во все общественные места", – сказал Боярский в ходе посещения ресурсного центра благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".  

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Партиец посетовал, что на практике имеются прямые запреты на посещение общественных мест лицами с такими животными. Вместе с тем собака-поводырь, пояснил Боярский, помогает человеку с ограниченными возможностями ориентироваться в пространстве и даже выступает для него моральной опорой. Стоит отметить, что на подготовку собаки-проводника из федерального бюджета выделяется около 800 тысяч рублей. 

Парламентарий уверен в необходимости рассмотреть вопрос об усилении санкций за ущемление прав лиц с такими животными. Речь идет о внесении изменений в статью 9.13 Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП). 

Сергей Боярский. Фото: er.ru

Боярский также выступил за усиление разъяснительной работы среди граждан относительно поведения собак-проводников и правах их хозяев.  

По его словам, единороссы планируют на базе Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) и совместно с фондом "Со-единение" начать серию информационных встреч для руководителей и сотрудников организаций. До них будут доведены требования к организации доступной среды и правила взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.  

В настоящее время за нарушение правил свободного использования доступной среды предусмотрен штраф для должностных лиц в размере до трех тысяч рублей, а для юридических – не более 30 тысяч. По мнению экспертов, этих санкций недостаточно.

Автор: Иван Поляков15 октября 2018, 15:00

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