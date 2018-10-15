"ЕР" требует усилить ответственность за ущемление прав инвалидов

Сторонники "Единой России" выступили за усиление административной ответственности на недопуск инвалидов с собаками-поводырями в общественные места. Об этом заявил сопредседседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский.



Он отметил, что законодательная база для людей с ограниченными возможностями, сопровождаемыми собаками-поводырями, уже сформирована. "Такие собаки в законе рассматриваются не как животные, а как технические средства реабилитации, соответственно могут и должны быть допущены во все общественные места", – сказал Боярский в ходе посещения ресурсного центра благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

Партиец посетовал, что на практике имеются прямые запреты на посещение общественных мест лицами с такими животными. Вместе с тем собака-поводырь, пояснил Боярский, помогает человеку с ограниченными возможностями ориентироваться в пространстве и даже выступает для него моральной опорой. Стоит отметить, что на подготовку собаки-проводника из федерального бюджета выделяется около 800 тысяч рублей.

Парламентарий уверен в необходимости рассмотреть вопрос об усилении санкций за ущемление прав лиц с такими животными. Речь идет о внесении изменений в статью 9.13 Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП).





Боярский также выступил за усиление разъяснительной работы среди граждан относительно поведения собак-проводников и правах их хозяев.

По его словам, единороссы планируют на базе Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) и совместно с фондом "Со-единение" начать серию информационных встреч для руководителей и сотрудников организаций. До них будут доведены требования к организации доступной среды и правила взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.

В настоящее время за нарушение правил свободного использования доступной среды предусмотрен штраф для должностных лиц в размере до трех тысяч рублей, а для юридических – не более 30 тысяч. По мнению экспертов, этих санкций недостаточно.