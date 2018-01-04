Москва возобновила авиасообщение с Каиром

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает телеканал "360".
Указ исключает столицу Египта из числа городов, перелеты в которые запрещены. Воздушные перевозки между Россией и Египтом были приостановлены в 2015 году.
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