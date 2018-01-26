Женившиеся в Москве геи потерпели фиаско

Паспорта Евгения Войцеховского и Павла Стоцко объявили недействительными. Такое решение МВД приняло из-за ошибки сотрудницы ведомства.

Об этом сообщила Ирина Волк глава пресс-службы Министерства на официальном сайте. По ее словам, штамп о бракосочетании в паспортах молодых людей появился в результате ошибки сотрудницы МВД. Из-за этого удостоверения личности Стоцко и Войцеховского аннулированы и включены в федеральную базу недействительных паспортов.

Кроме того, по словам Ирины Волк ведомство инициировало проверку, с целью установить личность сотрудницы, поставившей в паспорта Войцеховского и Стоцко штамп и регистрации брака. "По ее результатам сотрудница, допустившая нарушения законодательства России, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", – заявила Волк.

Напомним, Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились на новогодних каникулах в Дании. В этой стране гей-браки узаконены. 25 января молодожены сообщили телеканалу "Дождь", что в столичном Многофункциональном центре госуслуг им поставили штампы в паспорт о заключении брака. В издании сообщили, что муж с женой показали свои паспорта, где есть запись о регистрации брака Стоцко и Войцеховского.

Вчера у нас в эфире гей-пара Павел Стоцко и Евгений Войцеховский рассказали, что им удалось зарегистрировать свой брак в России. Впервые! О том, как они это сделали, смотрите по ссылке: https://t.co/cwSIe3ySQC pic.twitter.com/OftUP09r56 — Телеканал Дождь (@tvrain) 26 января 2018 г.

Позднее МФЦ опровергло эту информацию: представители ведомства сообщили, что в компетенции сотрудников МФЦ не входит регистрация брака: "Сотрудники центров госуслуг не обладают полномочиями признать или не признать зарегистрированный брак путем добавления штампа в паспорте. Этот вопрос находится в юрисдикции специалистов МВД, которые могут работать на территории учреждения, но не являются сотрудниками МФЦ".

Новость о регистрации в России гей-брака вызвала настоящую истерику у части нашего общества. Так, пользователи соцсетей начали упражняться в остроумии, издеваясь над Войцеховским и Стоцко. Комментарии – от сдержанных ("Войдут в аналы") до гневных ("Кроме отвращения, не вызывают ничего. Может, дать зеленый свет и некрофилии и педофилии?").

Кроме того, новость, конечно, не могла пройти мимо главного российского "гееборца" – депутата Госдумы Виталия Милонова. Он заявил, что разрабатывает законопроект, запрещающий признавать в России однополые браки, заключенные за рубежом.