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Новость о первом гей-браке в России официально опровергли

прочитано 409 раз

Заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям столичных МФЦ прокомментировал сообщения о регистрации первого гей-брака в России. Специалист опроверг эту информацию.

"Сотрудники центров госуслуг не обладают полномочиями признать или не признать зарегистрированный брак путем добавления штампа в паспорте", – гласит текст официального письма. Этот вопрос находится в юрисдикции специалистов МВД, которые могут работать на территории учреждения, но не являются сотрудниками МФЦ.

26 января 2018, 14:02

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