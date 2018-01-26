Российского адвоката Ковбасюка судят за взятку

Сергея Ковбасюка, управляющего адвокатским бюро "Адвокаты и бизнес", задержали 19 января 2018 года сразу же после допроса в Следственном комитете по делу о взятке в особо крупном размере. Юристу предъявлено обвинение по статье, наказание по которой предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.



По версии следствия, в первой половине 2016 года Сергей Ковбасюк передал 600 тысяч долларов экс-сотруднику ФСБ для решения деликатного вопроса. В уголовном деле фигурирует несколько человек, в том числе известный в определенных кругах бывший сотрудник спецслужбы Геннадий Подфигурный и московский адвокат Евгения Семчукова.



На заседании Хамовнического суда следствие выступило с ходатайством о помещении Ковбасюка под стражу сроком на два месяца. Сам адвокат и его защита настаивали на залоге и сообщили суду, что сам фигурант нуждается в медицинском наблюдении.

Также юрист отметил, что готов к сотрудничеству со следствием и напомнил, что руководит трудовым коллективом в 400 человек, которые могут пострадать от отсутствия работодателя. Речь идет о кролиководческой ферме в Брянской области, в создание которой инвестировал Ковбасюк.

Представители Следственного комитета и прокуратуры в своих возражениях назвали новые показания адвоката относительно признательными и выразили опасение, что на свободе обвиняемый может оказать давление на свидетелей, благодаря обширным связям в правоохранительных органах.

Тем не менее, судья Сырова приняла решение избрать Ковбасюку меру пресечения в виде домашнего ареста по 19 марта 2018 года.

Сергей Ковбасюк родился в Самаре, ему 42 года. В 1997 году окончил Военный университет Минобороны, затем работал следователем в ФСБ. Адвокатскую карьеру начал в 2003 году, став учредителем бюро "Адвокаты и бизнес". В числе его клиентов, значится такие крупные компании, как "Икея" и "РусГидро". По данными СМИ, Ковбасюк инвестировал в крестьянское хозяйство "СВК Агро", оно занимается разведением кроликов.