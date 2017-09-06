350 миллионам европейцев грозит ужасная смерть

Врачи, климатологи, демографы провели исследование, в попытке узнать, как повлияет изменение климата на жизнь европейцев. Ученые изучали статистику по 2300 стихийным бедствиям, связанным с погодой.

"С изменением климата в ближайшие десятилетия будет связано более 90% рисков для жизни человека в Старом Свете, – приводит слова исследователей сетевое издание m24.ru – Это объясняется тем, что Европа столкнется с серьезными изменениями частоты экстремальных климатических явлений. В частности, очень редкие сегодня экстремальные события будут происходить чаще, а малоопасные погодные аномалии – реже, что приведет к общему увеличению опасностей, связанных с погодой".



Цифры, которые получили исследователи, выглядят так: в настоящее время от природных катаклизмов в год умирают около 3000 европейцев. К 2040 году ученые обещают, что это число вырастет приблизительно в десять раз, до уровня 32 500 смертей. К 2070 году все станет еще хуже: европейцев ждет 103 300 летальных случаев ежегодно.

"В конце 21 века около трети населения Северной Европы и почти все жители Южной Европы будут ежегодно подвержены опасностям, связанным с погодой", – подчеркивается в исследовании.

Главной опасностью для европейцев станет жара. Сейчас в Старом Свете от перегрева умирает 2 700 человек в год, а к концу столетия смертность будет достигать страшной цифры 151 500 человек. Наибольшую опасность жара представляет для южной Европы.

Ученые считают, что вторым по смертности погодным явлением станут наводнения. От них будут погибать 233 человека в год, что означает рост 3780%, по сравнению с нашими днями, где от наводнений погибает шесть человек в год.