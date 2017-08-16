Погодные катаклизмы начали бить по России в два раза чаще

В России за 25 лет в два раза увеличилось среднее число опасных погодных явлений в год. Об этом сообщил глава Росгидромета Александр Фролов.

"От 150−200 за год – до примерно 350−400 (в среднем за последние пять лет)", – цитирует руководителя ведомства РИА Новости. Он добавил, что в некоторых городах страны этот показатель продолжает неуклонно расти, передает телеканал "360".

