Земле грозит катастрофа из-за вспышки на Солнце

Американские исследователи предупредили жителей Земли о гигантском корональном выбросе на Солнце, который произойдет 16 июля 2017 года. В результате из-за вспышки на светиле на нашей планете могут возникнуть различные катаклизмы.

По данным ученых, корональные выбросы на Солнце зачастую негативно сказываются на погоде на планете Земля, сообщает BPEarthWatch. Как правило, подобные явления на светиле приводят к землетрясениям, извержениям вулкана и так далее.

Ученые предупреждают, что выброс, который будет 16 июля 2017 года, по мощности превзойдет все подобные возмущения, которые происходили в последнее время. По их сведениям, эта вспышка целиком накроет поверхность Земли. При этом яркость самого Солнца временно повысится сразу на несколько процентов.

Исследователи предупреждают, что Земля попадет под воздействие солнечной вспышки на несколько часов. В это время на планете могут начаться мощные природные катаклизмы. Более того, в таких условиях крайне вероятны перебои электричества и связи. В частности, по словам специалистов, людям стоит готовиться к скачкам напряжения и взрыва трансформаторов.

При этом метеозависимым людям эксперты рекомендуют хранить рядом с собой мобильный телефон, чтобы в экстренных случаях можно было вызвать врача. Также они советуют запастись едой, водой и медикаментами.

Напомним, что ученые регулярно сообщают о мощных вспышках на Солнце. Согласно некоторым теориям, эти выбросы могут даже привести к апокалипсису. В частности, ряд специалистов предположил, что аномалии на светиле 24 июня 2017 года уничтожат человечество за три дня. Впрочем, эта тория не оправдалась.