Бархатный сезон в Европе

Осенью, когда заканчивается сезон, цены на туры начинают снижаться. К популярным достопримечательностям едет меньше туристов. Кроме того, спадает жара, а осенние вечера дарят приятную прохладу. При этом на многих курортах еще можно купаться. Вот почему опытные путешественники едут в Европу, где в это время проходят всевозможные фестивали и праздники.

Специалисты сервиса по сравнению цен на туры Travelata по просьбе Dni.Ru выделили пять "шенгенских" направлений, где приятно и недорого отдохнуть в сентябре и октябре.

Хорватия: природа и архитектура

Начало сентября – идеальное время, чтобы отправиться на Адриатическое побережье Хорватии. Днем воздух может прогреться и до 28 градусов, хотя в среднем бывает плюс 25. Ночью температура редко опускается ниже плюс 16. При этом вода в море в начале сентября хоть и начинает остывать, но остается по-прежнему теплой – около 23–25 градусов. В любом случае, даже если вода покажется холодной, теплое солнце все равно обеспечит идеальный загар.

В Хорватии много интересных мест – от природных красот и живописных горных озер до античной и венецианской архитектуры. Многие шедевры находятся на полуострове Истрия в городах Ровинь и Пула. Если курорт находится на полуострове, то можно арендовать машину, заказать экскурсию или договориться с таксистом, заплатив ему за целый день, и посетить оба города. Пула интересна римской архитектурой. Например, здесь находится арена, очень похожая на Колизей, только меньшего размера. При этом сохранность этой античной постройки намного лучше, чем у знаменитого римского амфитеатра.

Обязательно стоит съездить в Ровинь. Этот город – незаслуженно обделенный вниманием младший брат Венеции. Его строили венецианцы, и поэтому стены домов омываются морем. На вершине холма стоит колокольня, идентичная знаменитой Кампаниле собора Святого Марка. Ровинь находится напротив Венеции – через залив, и местные жители говорят, что в хорошую погоду с крыши колокольни видны шпили соборов итальянского города на воде. Впрочем, желающие могут попасть и в саму Венецию — из города Пореч устраивают однодневные экскурсии. В порту, кстати, продаются знаменитые венецианские маски. Поэтому можно привезти родственникам подарки из Венеции, просто побывав осенью в Хорватии.

Стоимость тура в Хорватию на двоих в начале сентября начинается от 45 000 на неделю с перелетом и проживанием.

Греция: лето на островах

На греческих курортах, особенно на островах, лето тянется очень долго. В конце сентября уже нет зноя, хотя воздух может прогреваться и до 35 градусов. Температура воды – около 25 градусов, что вполне комфортно. По ночам температура редко опускается ниже 20 градусов, при этом, благодаря прохладе, ночью можно спать и без кондиционера.

Если есть желание загорать и купаться, то лучше в качестве места отдыха выбрать острова Родос, Кос, Корфу или самый большой – Крит. Кстати, именно здесь можно совместить пляжный отдых с экскурсиями. Осенью интересно съездить в оливковые хозяйства, где туристам предлагают домашнее масло. Или посетить винодельню, откуда без подарков также обычно никто не уезжает.

Сентябрь – отличное время, чтобы прогуляться по руинам знаменитого Кносского дворца, где по легенде когда-то обитал знаменитый полубык-получеловек Минотавр. Также в программу стоит включить посещение Археологического музея Ираклиона, где хранятся древнейшие предметы искусства, которым уже более трех, а то и четырех тысяч лет. Кстати, в Ираклионе стоит погулять по порту и сделать фотографии на фоне крепости, построенной венецианцами. Ну а любители природных красот могут отправиться в центр острова, где в живописной долине, окруженной со всех сторон горами, расположена пещера, где по преданию вскармливали бога Зевса, когда он еще был младенцем.



Отдых в сентябре удобен еще и тем, что на пляжах меньше туристов, а в хороших ресторанах обслуживают даже более внимательно, чем обычно. Именно осенью можно рассчитывать на приятные подарки вроде десерта.

Цена тура в Грецию во второй половине сентября начинается от 35 000 рублей на двоих на неделю с перелетом и проживанием.

Испания: кухня, пляжи, фестивали

В конце сентября в Испании уже ощущается скорый приход осени, хотя температура еще радует. Днем воздух прогревается максимум до 30 градусов, а ночью остывает до 20. При этом температура морской воды в среднем около 23 градусов: кому-то такое море покажется прохладным, но многие туристы купаются, в том числе теплолюбивые европейцы.

В Барселоне погода чуть прохладнее, чем на островах, к примеру, на Майорке. Зато в столице Каталонии в конце сентября отмечают праздник Fiestas De La Mercé, посвященный Богоматери Милосердия, покровительнице города. На площадях устраивают многочисленные бесплатные концерты. Каталонцы танцуют местный танец сардану и выстраивают так называемые кастели – башни из людей. Вечером в канун праздника запускают фейерверки. Группа актеров одевается в костюмы нечистой силы и под бой барабанов пугает туристов.

Если же массовые гулянья вам не интересны, то осенью можно отправиться на Майорку, где как раз снижаются цены на отдых. Этот остров привлекает разнообразием. Например, на курорте Магалуф не прекращаются вечеринки. Севернее, в городе Вальдемоса, можно спокойно провести время на вилле-музее, где жили Фредерик Шопен и Жорж Санд. По острову, кстати, ходит старинный поезд, прогулка на котором – особое удовольствие. И невозможно прилететь на Майорку и не побывать в знаменитом Кафедральном соборе Санта-Мария, известном на весь мир. Особое внимание стоит уделить кухне. Дело в том, что на Майорке можно встретить как традиционные кафе, где подают вкуснейшую паэлью и морепродукты, так и рестораны высокой кухни, в которых в качестве десерта могут предложить суп из брокколи, принесенный в стопке для крепких напитков. Подобные блюда не забываются еще очень долго.

Стоимость поездки в Испанию во второй половине сентября на двоих на неделю начинается от 50 000 с перелетом и проживанием.

Италия: музеи и распродажи

Италия считается дорогой страной для отдыха. Самые доступные по ценам курорты расположены в Римини. Воздух в сентябре прогревается вполне по-летнему до 25 градусов, правда, вода стремительно остывает – в среднем температура около 23 градусов. В это время года не стоит ехать сюда исключительно ради пляжного отдыха.

Удачное расположение Римини позволяет хоть каждый день ездить на новую экскурсию. Например, можно отправиться в карликовое государство Сан-Марино, расположенное совсем неподалеку. В трех с половиной часах пути на поезде находится знаменитая Венеция. Тур в Римини – это отличный шанс провести один из дней в Венеции с экскурсией или без нее, а к вечеру вернуться в отель и тем самым сэкономить деньги, ведь цены на проживание в самом городе на воде кусаются в любое время года. За день можно успеть прогуляться по набережной, послушать музыку на площади Сан Марко, сфотографироваться на мосту Риальто и попробовать пасту с чернилами каракатицы.

От Римини недалеко и до знаменитой Флоренции. Одного дня здесь также будет достаточно, чтобы прогуляться по мосту Понте-Веккьо со знаменитыми ювелирными лавками, увидеть оригинал статуи Давида, зайти в собор Санта Мария дель Фьоре и, конечно, отведать вкуснейший флорентийский стейк.

Кроме того, в сентябре в Италии завершается сезон скидок. Цены на распродажах падают до минимума, правда, и подходящий размер обуви или одежды подобрать будет непросто. В любом случае сентябрь – это прекрасное время, чтобы ощутить вкус и аромат итальянского отдыха.

Стоимость тура в Италию в середине сентября на двоих начинается от 44 000 рублей на неделю с перелетом и проживанием.

Чехия: прогулки по замкам

Всем, кому не очень интересен пляжный отдых, но при этом хочется насладиться европейским комфортом в приятную погоду, стоит отправиться в Чехию. Причем для экономии лучше выбрать середину октября. Какая погода будет стоять в это время, предугадать сложно: может быть и плюс 20 градусов, и плюс 10. Ночью не исключены заморозки, хотя, как правило, воздух остывает до плюс 5.

Туристы едут в Чехию за красивыми видами, хорошим пивом и интересными музеями. Значительную часть отдыхающих притягивает Прага. Здесь можно проводить время по-разному: вооружившись путеводителем, исследовать закоулки или отправиться в экскурсионный тур на автобусе Hop on – Hop off. Он ездит по трем маршрутам и главным достопримечательностям чешской столицы.

Самый популярный путь лежит через исторический центр Праги: Старый город, Староместскую площадь, Вацлавскую площадь, Пражский град, Танцующий дом. Другие маршруты предполагают поездки на пивоваренный завод, Стрелецкий остров и в Вышеград. Поклонникам искусства стоит отправиться в Картинную галерею Пражского града, где можно увидеть полотна Тициана, Веронезе и Рубенса.

Если времени на отдых много, то можно отправиться гулять по пражским паркам. Достопримечательности Чехии не ограничиваются столицей. Буквально по соседству находятся замки Карлштейн и Конопиште с ценными коллекциями живописи, мебели и охотничьих трофеев. Можно также съездить в Карловы Вары, где находятся знаменитые минеральные источники. В XIX веке здесь любили поправлять здоровье знаменитые представители русской аристократии и интеллигенции.

Стоимость недельной поездки в Чехию на двоих в середине октября начинается от 36 000 рублей с перелетом и проживанием.