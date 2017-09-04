Иностранцев хотят наказывать за нежелательное поведение

В Совете Федераций готовят законопроект о выдворении из России иностранцев за "нежелательное поведение". Под этим подразумевается вмешательство в выборы в государстве и попытки дестабилизации ситуации в стране.

Временная комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны разрабатывает систему ответственности за нежелательное поведение граждан на территории страны.

Под “нежелательным поведением” подразумеваются действия, способные нанести ущерб безопасности государства . Помимо иностранцев, под действие закона могут попадать и граждане России. Речь идет о "разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни", вмешательствах в избирательный процесс и работа с российскими образовательными учреждениями.

Комиссия начала свою работу 14 июня. В ее состав вошли сенаторы Людмила Бокова, Олег Морозов, Ольга Тимофеева, Ольга Ковитиди. Председателем стал Андрей Климов, его заместителем – замглавы комитета СФ по конституционному строительству и законодательству Борис Невзоров.

Сейчас рассматривается несколько версий применения закона, передает газета “Известия” со ссылкой на свои источники в Совете Федераций. По одной из них, российские депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в Генеральную прокуратуру, требуя проверки деятельности лица на “нежелательность”. Если прокуратура выявит нарушения, то то физические лица, имеющие российское гражданство, могут быть привлечены к ответственности – вплоть до уголовной. Если речь пойдет об иностранцах, то "нежелательность" может повлечь за собой выдворение из страны.

“Дел много, мы внесем законодательные инициативы уже до конца года или в начале следующего. Наши заокеанские партнеры систематически вмешиваются в наши дела. Сейчас мы занимаемся мониторингом предвыборной ситуации и анализируем то, какими методами пытались вмешиваться во внутренние дела России. В частности, хотим проследить движение денег, которые по разным каналам пересылаются из Вашингтона на деятельность разных организаций”, — сообщил Андрей Климов.