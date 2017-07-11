Россия решила жестко отомстить США

Москва готова выслать 30 дипломатов и арестовать объекты американской собственности. Таким будет ответ на решение не возвращать арестованную российскую дипсобственность в США.

В Москве не хотели бы принимать такие жесткие меры, но оставлять без ответа шаги Вашингтона нельзя, сообщил источник в российском МИДе. Под арестом могут оказаться американская дача в Серебряном Бору и склады в столице, пишет газета "Известия".



"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", – цитирует издание высокопоставленного информатора в ведомстве.

Российская дипломатическая собственность в США попала под арест еще в декабре 2016 года. Администрация, сменившая правительство Барака Обамы, ситуацию исправлять не спешит. В Москве уверены: полгода – достаточный срок, чтобы при желании покончить с этим недоразумением. И поскольку Вашингтон не сделал никаких шагов, придется ответить зеркально.

"Это не является демонстрацией негативного отношения к администрации Трампа. Это просто свидетельство того, что Россия — уважаемая держава, к которой надо проявлять уважительное отношение. При этом надо соблюдать протокол, этикет и международные нормы — другого способа общения с Россией быть не может", – отметил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не опустится до "кухонной дипломатии" и не станет высылать американцев. Казалось, Белый дом просто ждет подходящего момента, чтобы отменить решение Обамы с минимальными имиджевыми потерями для себя. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва вынуждена пойти на ответные меры.

Перед отъездом на саммит "Большой двадцатки", который состоялся в Гамбурге, американский президент Дональд Трамп получил письмо от сенаторов. Авторы обращения призвали его проявить твердость в вопросе арестованного российского имущества.