Родных пособников фашистов наградили на Украине
Золотые, серебряные и бронзовые кресты за "боевые заслуги" вручили 16 родственникам воинов. Награды являются точными копиями аутентичных орденов 1944 года, сообщает RT.
Нынешние украинские власти постоянно заигрывают с
националистами. В начале этого года во Львовской области перезахоронили
погибших воинов дивизии "Галичина", которые в годы Великой
Отечественной сражались на стороне Германии.
Украинская повстанческая армия воевала против советских войск во время войны. Бойцы УПА совершили самое жуткое и кровавое злодеяние, известное как Волынская резня. В 2016 году Сенат Польши квалифицировал события 1943 года на Волыни как геноцид польского населения.
Жертвы преступлений, совершенных в 1940-е годы украинскими националистами, до настоящего времени не были надлежащим образом увековечены. 11 июля установлен в Польше как Национальный день памяти жертв геноцида.
Различные трактовки событий середины XX века привели к резкому ухудшению отношений между Польшей и Украиной. В январе 2017 года дело дошло чуть ли не до открытого конфликта. Он возник в связи с действиями вандалов против памятников польским жертвам, а также в связи с запретом на въезд на Украину мэру Перемышля, который поддержал проведение в своем городе памятной акции в честь Львовских орлят. Польский МИД пригрозил тогда Украине серьезными последствиями.
#Качиньский обвинил #Порошенко в неблагодарности за героизацию #УПАhttps://t.co/O5SMlOIa0J pic.twitter.com/Dq2AtkaBAo— Версия (@VersiaRu) 22 августа 2017 г.
В феврале 2017 года председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский объявил Петру Порошенко, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. "Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы на Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков. Украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков", – сказал политик.
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