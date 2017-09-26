Родных пособников фашистов наградили на Украине

На Украине продолжают чествовать тех, кто так или иначе причастен к борьбе с советским государственным строем в годы Великой Отечественной войны. Во Львове вручили награды родственникам бойцов Украинской повстанческой армии (запрещена в России), чьи злодеяния повергали в шок весь мир.

Золотые, серебряные и бронзовые кресты за "боевые заслуги" вручили 16 родственникам воинов. Награды являются точными копиями аутентичных орденов 1944 года, сообщает RT.

Нынешние украинские власти постоянно заигрывают с националистами. В начале этого года во Львовской области перезахоронили погибших воинов дивизии "Галичина", которые в годы Великой Отечественной сражались на стороне Германии.

Украинская повстанческая армия воевала против советских войск во время войны. Бойцы УПА совершили самое жуткое и кровавое злодеяние, известное как Волынская резня. В 2016 году Сенат Польши квалифицировал события 1943 года на Волыни как геноцид польского населения.

Жертвы преступлений, совершенных в 1940-е годы украинскими националистами, до настоящего времени не были надлежащим образом увековечены. 11 июля установлен в Польше как Национальный день памяти жертв геноцида.

Различные трактовки событий середины XX века привели к резкому ухудшению отношений между Польшей и Украиной. В январе 2017 года дело дошло чуть ли не до открытого конфликта. Он возник в связи с действиями вандалов против памятников польским жертвам, а также в связи с запретом на въезд на Украину мэру Перемышля, который поддержал проведение в своем городе памятной акции в честь Львовских орлят. Польский МИД пригрозил тогда Украине серьезными последствиями.

В феврале 2017 года председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский объявил Петру Порошенко, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. "Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы на Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков. Украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков", – сказал политик.