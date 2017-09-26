Родных пособников фашистов наградили на Украине

Умерла Наталья Юнникова Дело краснодарских людоедов Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Вторник 26 сентября
Лента новостей
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:59
Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов
16:56
В Великобритании умерла известная актриса
16:50
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
16:44
В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета
16:22
Главный секрет McDonald's
16:19
Волкер признал Украину русофобским государством
16:15
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
15:49
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой
15:48
Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела
15:26
Взрыв посеял панику в лондонском метро
15:26
Друг Юнниковой шокирован ее гибелью
15:23
О чем врут капиталисты
15:17
Причиной гибели российского генерала назвали предательство
15:01
Венгрия закрыла Украине путь в Европу
14:57
Вирус поможет сохранить стройность
14:38
Молодая жена ждет ребенка от Михаила Трухина
14:37
Сомнолог предупредил человечество о новой эпидемии
14:37
В Зеленограде поезд сбил девочку-подростка
14:35
Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь
14:17
Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов
14:09
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
13:57
Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации
13:48
Обнаженный Воробьев показал девушку в постели
13:41
Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда
13:40
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
13:28
Меланья Трамп стремительно лысеет
12:46
Россиянам повысят зарплаты
12:45
Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
12:45
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
12:27
Под Москвой на зебре насмерть сбили пешехода
12:10
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
12:07
Москвич-эксгибиционист напал на школьницу
12:04
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
12:01
На Украине похвалили боевиков "ИГ"
11:57
Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"
11:56
Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
11:55
Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень
11:47
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
11:30
Найден способ улучшить вкус вина
11:27
Путана выкатила Борисову астрономический счет
11:24
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
11:22
Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой
11:19
Меркель поставила ЕС на грань развала
11:11
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
10:59
Как обустроить камин в городской квартире
10:58
Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"
10:53
Cамые высокооплачиваемые профессии в России
10:32
Медведев вычеркнул Михалкова из списка
10:14
Названа причина грядущего конца света
09:58
Квартиру безработной москвички обокрали на 1,7 млн рублей
09:55
Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко
09:42
Mercedes насмерть сбил полицейского на Новом Арбате
09:28
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
08:51
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
08:46
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой
08:40
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией
08:33
Родившая Савичева вернулась в Россию
08:04
На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося
22:05
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
22:01
Кубанские людоеды потрясли Россию
21:56
Москвичка получила штраф в 320 тысяч за неправильную парковку
21:26
Порошенко растоптал Конституцию Украины
21:23
Мать Степанова уличили во лжи у Шепелева
21:06
Под Тулой собака покусала девочке лицо
20:57
Как живут краснодарские каннибалы (видео)
20:44
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
20:33
Солдат спас тонувшего щенка с помощью массажа (видео)
20:17
Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу Малахова
20:06
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
19:44
Трагедия жизни кубанских людоедов
19:21
На московских рынках произойдет обвал цен
19:08
Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников
18:52
Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве
18:28
На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение
18:03
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
17:57
ФАС назвала сроки отмены национального роуминга
17:52
Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу
17:38
Украина готовит России новую подлость
17:29
Ксению Собчак трудно узнать
17:27
Госдума обеспечит беспрепятственное развитие цифровой экономики
17:25
Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи
17:17
В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино
16:59
Поклонская позаботилась о "послушном" Порошенко
16:54
Нумерологи уточнили дату конца света
16:48
Банкира в Самаре отравили с инсценировкой
16:45
Известный актер упал с моста и погиб
16:37
Что толкает людей на любовь втроем
16:16
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
16:09
Светикова родила и показала второго ребенка
16:09
Дима-людоед объяснил серийные убийства на Кубани
16:05
Госдума реагирует на стремительное развитие цифровых технологий
16:00
Найден труп Доку Умарова
15:37
Длинноногая Толкалина привела в восторг откровенной позой
15:31
В Москве завершилась модернизация роддомов
15:14
На Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве
15:03
Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
15:01
Идеальные дети вырастают у неидеальных мам
14:58
Спорткар Bugatti "сыграл в шашки" в центре Москвы (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Общество

Родных пособников фашистов наградили на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
На Украине продолжают чествовать тех, кто так или иначе причастен к борьбе с советским государственным строем в годы Великой Отечественной войны. Во Львове вручили награды родственникам бойцов Украинской повстанческой армии (запрещена в России), чьи злодеяния повергали в шок весь мир.
прочитано 243 раза

Золотые, серебряные и бронзовые кресты за "боевые заслуги" вручили 16 родственникам воинов. Награды являются точными копиями аутентичных орденов 1944 года, сообщает RT.

ПО ТЕМЕ

Польша наживает новых врагов в Европе

Польша осталась у разбитого корыта после ссоры с Порошенко

Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая

Нынешние украинские власти постоянно заигрывают с националистами. В начале этого года во Львовской области перезахоронили погибших воинов дивизии "Галичина", которые в годы Великой Отечественной сражались на стороне Германии.
Украинская повстанческая армия воевала против советских войск во время войны. Бойцы УПА совершили самое жуткое и кровавое злодеяние, известное как Волынская резня. В 2016 году Сенат Польши квалифицировал события 1943 года на Волыни как геноцид польского населения.

Жертвы преступлений, совершенных в 1940-е годы украинскими националистами, до настоящего времени не были надлежащим образом увековечены.  11 июля установлен в Польше как Национальный день памяти жертв геноцида.

Различные трактовки событий середины XX века привели к резкому ухудшению отношений между Польшей и Украиной. В январе 2017 года дело дошло чуть ли не до открытого конфликта. Он возник в связи с действиями вандалов против памятников польским жертвам, а также в связи с запретом на въезд на Украину мэру Перемышля, который поддержал проведение в своем городе памятной акции в честь Львовских орлят. Польский МИД пригрозил тогда Украине серьезными последствиями.

В феврале 2017 года председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский объявил Петру Порошенко, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. "Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы на Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков. Украинцы превзошли немцев в жестокости против поляков", – сказал политик.


Автор: Александр Комаров26 сентября 2017, 16:18

комментарии

Политика

Волкер признал Украину русофобским государством
Меркель поставила ЕС на грань развала
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией

Шоу-бизнес

Оставшаяся без ролей Юнникова работала продавцом
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Проишествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой

Lifestyle

Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
Шоу-бизнес

Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"

Сегодня, 25 сентября, наследнику артистки исполнилось бы 27 лет
Шоу-бизнес

Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу

Зрители возмущены действиями ведущей
Шоу-бизнес

Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко

Популярная артистка всерьез "подсела"
Происшествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России

Кто стоит за анонимными звонками

Гороскоп

Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Фоторепортажи

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку

Регионы

Краснодарские людоеды могли давать мясо для ресторанов
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru