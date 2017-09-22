Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, как они относятся к врачам. Оказалось, что в последние годы жители нашей страны стали меньше доверять медикам.

Опрос показал, что отношение россиян к врачам ухудшилось за последние два года. Так, в 2010-2015 годы врачам доверяли более 50% населения нашей страны. В 2017-м медикам доверяют лишь 36%. 20% респондентов заявили, что врачи совсем не вызывают у них доверия, а 44% затруднились ответить на этот вопрос, сообщает телеканал "360".

При этом 39% из тех, кто за минувшие полгода обращался в государственные или частные клиники за помощью, все-таки доверяют врачам. Их оппонентами выступают 29% россиян, не нуждавшихся в медуслугах за этот же период.



Также опрос показал, что профессия врача воспринимается в обществе как не слишком престижная. В среднем респонденты оценили ее в 3,1 балла из пяти. При этом россияне считают, что это не слишком удачная сфера для заработка. Возможность заработать деньги в медицине респонденты оценили в среднем на 2,8 балла.

Что касается положительных ассоциаций с врачами, то для россиян это прежде всего "лечение" и "здоровье". Кроме того, медиков респонденты связывают с такими словами как "спасение", "надежда", "доброта", "внимательность" и "помощь".

При этом большинство опрошенных склонны негативно оценивать работу младшего персонала (санитаров, медсестер), а не врачей. Опрос ВЦИОМ прошел с 31 августа по 4 сентября 2017 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов из 130 населенных пунктов 46 регионов России.