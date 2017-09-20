Опасного преступника поймали из-за хвастовства

Одного из самых опасных преступников штата Техас Кристофера Рикардо Гонсалеса по прозвищу Little Chris арестовали после его хвастливой публикации в Instagram. 18-летний Гонсалес подозревается в убийстве, грабеже и многократных взломах домов и квартир.

Найден полицией Лос-Анджелеса и взят под стражу один из самых опасных преступников Техаса. 18-летний Кристофер Рикардо Гонсалес прокололся на выложенной в Instagram хвастливой записи, сообщает Los Angeles Times.

"Кристофер Рикардо Гонсалес, находящийся в списке самых дерзких преступников Техаса с 9 августа 2017 года, был захвачен в ранние утренние часы 19 сентября 2017 года в Woodland Hills, Калифорния. Гонсалес связан с бандой "Кровавые" из Далласа, штат Техас. Во взаимодействии с полицейским отделом Далласа сотрудники отдела полиции Лос-Анджелеса обнаружили и задержали Гонсалеса. Он вместе с подельниками обвиняется в ряде грабежей, которые были совершены с октября 2016 года по февраль 2017 года. В июне 2017 года Даллас выдал ордер на арест Гонсалеса за ограбление", – сообщает Департамент общественной безопасности Техаса.

Гонсалес решил выложить в социальной сети короткий ролик, на котором запечатлен весь его арсенал. Публикацию заметили полицейские Далласа, после чего передали GPS-координаты преступника своим калифорнийским коллегам.