В прямом эфире "Би-би-си" случайно показали порно

В прямом эфире выпуска новостей на телеканале "Би-Би-Си" произошел курьезный случай. В то время, как Софи Раворт вела программу, позади нее на одном из мониторов компьютера сотрудник редакции смотрел видеозапись порнографического характера.

Свидетелями инцидента стали 3,8 миллиона зрителей телеканала, передает Daily Mail. На записи выпуска новостей видно, как на фоне телеведущей неизвестная женщина снимает бюстгальтер. Предполагается, что сотрудник редакции решил посмотреть в офисе художественный фильм. Сообщается, что во время эфира он был в наушниках. Вскоре после этого курьезного случая многие пользователи Сети прокомментировали его. "Би-Би-Си", почему у вас во время выпуска новостей на фоне показывают порно?", – написал пользователь Zane Jawad в социальной сети Twitter. Представители телеканала уже заявили, что они расследуют обстоятельства инцидента.