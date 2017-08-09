В прямом эфире "Би-би-си" случайно показали порно
Свидетелями инцидента стали 3,8 миллиона зрителей телеканала, передает Daily Mail. На записи выпуска новостей видно, как на фоне телеведущей неизвестная женщина снимает бюстгальтер. Предполагается, что сотрудник редакции решил посмотреть в офисе художественный фильм. Сообщается, что во время эфира он был в наушниках. Вскоре после этого курьезного случая многие пользователи Сети прокомментировали его. "Би-Би-Си", почему у вас во время выпуска новостей на фоне показывают порно?", – написал пользователь Zane Jawad в социальной сети Twitter. Представители телеканала уже заявили, что они расследуют обстоятельства инцидента.
Она выпала из окна собственной квартиры
Оперная певица прокомментировала слухи о личной жизни
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Раскрыт секрет гармонии в спальне певицы и ее молодого мужа