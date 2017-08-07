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Общество

Названо самое разрушительное российское оружие

ТОС-1А «Солнцепёк». Фото: wikipedia.org
Британские СМИ назвали самое мощное оружие России, не имеющее ядерного заряда. Это тяжелая огнеметная система "Солнцепек".
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Установку ТОС-1А на Западе считают самым разрушительным оружием. Британское издание The Daily Star пишет, что она мощнее любой гаубицы, а термобарические ракеты, которыми оснащена огнеметная система, буквально заставляют воздух вокруг цели взрываться.

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Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" предназначена для уничтожения бункеров и укреплений противника "дождем" из ракет, каждая из которых несет в себе миниатюрный ад, пишет издание и утверждает, что комплекс является уникальным оружием, единственным в своем роде.

ТОС-1А "Солнцепек" представляет собой ракетную установку, изготовленную по принципу знаменитой "Катюши", которая наводила настоящий ужас на немцев во время Великой Отечественной войны. Современные комплексы "Буратино" и "Солнцепек" устанавливаются на шасси танка Т-72, в них можно загрузить до 24 зажигательных или термобарических ракет калибра 220 миллиметров.

Фото: wikipedia.org

Система предназначена для поражения живой силы, расположенной открыто и в укрытиях, а также легкобронированной техники и транспортных средств противника неуправляемыми реактивными снарядами при непосредственной поддержке мотострелковых и танковых подразделений в общевойсковом бою. Площадь поражения составляет от тысячи до двух тысяч квадратных метров.

Сегодня же в западной прессе появились статьи, в которых во всех красках описывался танковый биатлон в подмосковном Алабине на Армейских международных играх-2017.  The Daily Mail назвала нешуточное игровое сражение конкурсом для настоящих мужчин.

В этом году модифицированный танк Т-72Б3М под управлением российского экипажа без труда побил прошлогодний рекорд китайских танкистов, проехав дистанцию за 19 минут и 10 секунд без единого промаха.

Телеканал Fox News назвал промежуточные итоги танкового биатлона тревожным сигналом для НАТО, поскольку многие участники армейских игр определяются Западом как геополитические конкуренты.

Автор: Александр Комаров7 августа 2017, 19:37

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