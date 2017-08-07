Запад в шоке от мощи России на танковом биатлоне

Западные журналисты, приглашенные в подмосковное Алабино на масштабные Армейские международные игры, поражены мощью российских танков. Американские машины, по мнению представителей прессы, проигрывают им в оснащении и маневренности.

Россия демонстрирует свою военную мощь, при этом отдельное внимание уделяется танковому биатлону, который британское издание The Daily Mail называет конкурсом для настоящих мужчин. Австралийский портал news.com.au также отмечает грандиозность конкурса и обращает внимание на российский танк T-72B3M. Среди его достоинств портал называет реактивную броню, улучшенную связь, лучшую защиту от мин, большую совместимость с передовыми снарядами и лучший обзор командира машины.

Рассказывая о танковом биатлоне телеканал Fox News обращает внимание на преимущества российского танка и, ссылаясь на генерал-лейтенанта американской армии Джона Мюррея, подчеркивает: улучшенные T-72B3M вызывают опасения, что в наши дни США не справляются с конкуренцией. Штаты не принимают участие в играх, но выдающиеся показатели России, Китая, Индии и других стран ставят под сомнение танковое лидерство, которое приписывает себе Пентагон, сказал Мюррей.

Fox News назвал промежуточные итоги танкового биатлона тревожным сигналом для НАТО, поскольку многие участники армейских игр определяются Западом как геополитические конкуренты.

В этом году модифицированный танк Т-72Б3М под управлением российского экипажа без труда побил прошлогодний китайский рекорд, проехав дистанцию за 19 минут и 10 секунд без единого промаха. К третьему дню соревнований Россия лидирует на танковом биатлоне.

В заездах приняли участие 55 экипажей из 19 стран, в следующую стадию конкурса пробились 12 лучших. Полуфинальные заезды пройдут 8, 9 и 10 августа. По их итогам определятся четыре лучшие команды, которые выступят 12 августа в финальной эстафете в день закрытия Армейских международных игр.

За два выходных дня зрителями танкового биатлона стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч зрителей присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.