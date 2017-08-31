Актер из "Интернов" сделал новые признания по убийству блогера

Отец предполагаемого убийцы питерского блогера Станислава Думкина уверен, что в этом деле очень мнолго несостыковок. Сергей Макаров считает, что его сын Корней похож на него характером, поэтому убийцей быть не может.

По словам Сергея Макарова, отца предполагаемого убийцы блогера Станислава Думкина, его сын Корней не хотел никого убивать. Наоборот, похожий характером на своего отца Корней скорее бросился бы разнимать конфликт, сообщает Business FM.

"Надо смотреть, что было до этого. Нам же не показывают видео, что было. Он ему сказал, что туда лучше не надо, сами разберутся, после чего пошла агрессия с той стороны – и физическая, и словесная. Ну, мой не хотел вступать в эти дела, тем более нарушено личное пространство, это видно на видео, кто что делал, поэтому он и оттолкнул его. А дальше пошло продолжение с той стороны", – высказал свое мнение о сыне Сергей Макаров.

По словам актера, из уголовного розыска ему позвонили еще в воскресенье, 13 августа – в день, когда и произошел конфликт. Сергей решил, что если что-то случилось, то правоохранители скорее всего потребуют денег, поэтому он связался с адвокатом.

"Он вечером в понедельник, когда мне журналисты в дверь долбили, созвонился с уголовным розыском, со следователем, в десять утра был там на месте. Сказали, что в розыске. Но когда у нас разыскивают? Когда повестка пришла. Но повестки нет. После этого дали три-четыре часа, пока встретились, доехали в Парк Горького с Первым каналом. Показания мы фактически дали через телеканалы заранее", – рассказал Макаров-старший. Он до сих пор не верит, что драку мог затеять его сын.

"Яблоко от яблони недалеко падает. Вы видите, как я себя веду? Судя по отцу, я представляю, какой сын", – заявил актер.

Напомним, Корней Макаров, которого обвиняют в убийстве петербургского блогера Стаса Думкина в парке Горького 13 августа, решением Хамовнического суда взят под стражу до 13 октября. Как сообщали Dni.Ru, суд отказался избрать мерой пресечения домашний арест,