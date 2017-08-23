Бывший замминистра ответил на скандал с "контрабандой"

Российскому общественному и государственному деятелю Сергею Алексашенко грозит уголовный срок. 57-летний активист был задержан в аэропорту “Домодедово" при попытке вывезти советские государственные награды в США через Мюнхен.

О задержании Сергея Алексашенко, бывшего первого зампреда Центробанка в 1995–1998 годах, сообщили сразу несколько источников – в частности, МК, Интерфакс и РБК. По их сведениям, общественный деятель пытался вывезти за рубеж государственные награды времен СССР, имеющие высокую рыночную стоимость.

При прохождении таможенного контроля Алексашенко, пытавшийся пройти по "зеленому" коридору, был остановлен и досмотрен. В его ручной клади оказались спрятаны два Ордена Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), два Ордена Красного Знамени СССР (1938 года), копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926 – 1930 годов. Общая рыночная стоимость наград составляет 700-800 тысяч рублей. На Западе советские награды ценятся существенно выше.

Задержанный пояснил, что награды являются частью его частной коллекции. Учитывая, что он давно живет в США, Алексашенко, по его словам, просто воссоединял за океаном разные части коллекции воедино. Поскольку разрешение на вывоз ценностей оформлено не было, награды были изъяты, а пассажир допущен к полету в Мюнхен.

Позже, уже из США бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко прокомментировал сообщение о своем задержании. "Я нахожусь за границей, то есть не задержан", – сказал он.