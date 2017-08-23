Граждане ЕС в Британии получили приказ о срочной депортации

Сотни граждан Евросоюза не могут отойти от шока. Они получили от властей Великобритании уведомления о депортации.

Министерство иностранных дел по ошибке отправило гражданам ЕС уведомления о депортации. Правда, через какое-то время дипломатическое ведомство извинилось за собственный просчет и занялись поиском виновных. Газета Guardian написала о пострадавших от этой ошибки.

Финская преподавательница Эва Йоханна Хольмберг около 10 лет проживает в Великобритании с мужем-британцем. Она оказалась одной из тех, кому пришло "письмо счастья", передает РИА Новости. В нем говорилось, что правительство Британии требует от нее в течение месяца покинуть страну. В письме указывалось, что в случае отказа она может нарушить иммиграционное законодательство.

23 июня 2016 года большинство граждан Великобритании проголосовало на референдуме за выход страны из Евросоюза. Была запущена процедура Brexit. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, стран должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года – спустя ровно два года после запуска процесса.

Между тем, Guardian несколько дней назад написала о том, что гражданам стран ЕС не нужна будет виза, чтобы посещать Великобританию после Brexit. Газета ссылалась на свои источники в правительстве. Это положение будет включено в миграционную политику Великобритании после окончательного развода с Брюсселем.

Правда, это не означает, что европейцы получат право на бессрочное пребывание в стране. Если граждане ЕС захотят остаться работать в Великобритании, они должны будут соответствовать новым миграционным требованиям.