В Москве запустят систему раннего метеомониторинга

Столичные власти планируют запустить в городе систему раннего метеомониторинга. Она позволит получать более точный прогноз о приближающейся непогоде и оповещать москвичей о возможном разгуле стихии за два-три дня.до наступления опасности.

"С помощью суперкомпьютера, куда попадет информация с метеостанций, будет производиться математическое моделирование развития ситуации", – цитирует газета "Известия" руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антона Кульбачевского. По его словам, таких результатов удастся достичь благодаря значительному увеличению количества метеорологических станций в городе.

