Президент России Владимир Путин помиловал директора шахты "Ульяновская" Андрея Функа, которого суд признал причастным к гибели 110 горняков. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, суд постановил, что Функ и несколько его коллег меняли настройки оборудования в шахте таким образом, чтобы оно не срабатывало при превышении допустимой концентрации метана. Он был осужден на шесть лет колонии.
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