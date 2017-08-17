Президент России Владимир Путин помиловал директора шахты "Ульяновская" Андрея Функа, которого суд признал причастным к гибели 110 горняков. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, суд постановил, что Функ и несколько его коллег меняли настройки оборудования в шахте таким образом, чтобы оно не срабатывало при превышении допустимой концентрации метана. Он был осужден на шесть лет колонии.